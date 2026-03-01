El gobierno de Maru Campos es ejemplo de que el PAN sí cumple.

Jorge Romero y Daniela Álvarez respaldaron el Cuarto Informe y señalaron que Chihuahua demuestra que los gobiernos del PAN sí dan resultados.

Chihuahua, Chih.- Jorge Romero Herrera, Presidente Nacional del PAN, y Daniela Álvarez, presidenta estatal del partido, respaldaron el Cuarto Informe de Resultados de la gobernadora Maru Campos, al señalar que confirma que los buenos gobiernos del PAN dan resultados porque gobiernan con humanismo y cercanía con la gente.

“Estamos respaldando a Maru Campos por el simple hecho de ser una gran gobernadora que lleva cuatro años sirviendo a millones de personas en este estado para bien… lo vemos en MediChihuahua, en NutriChihuahua y en lo más importante: el bienestar en la vida diaria de las personas”, expresó Jorge Romero.

Por su parte, Daniela Álvarez destacó que este gobierno se ha caracterizado por poner a la persona en el centro de las decisiones, bajo el principio expresado por Maru Campos de que gobernar es “evitar el dolor evitable”.

Señaló que mientras en otras partes del país se han debilitado servicios importantes como el sistema de salud, en Chihuahua se han impulsado soluciones concretas para apoyar a las familias.

Entre los principales resultados destacados por la dirigente estatal se encuentran más de 500 mil chihuahuenses con atención médica gratuita a través de MediChihuahua.

Asimismo, resaltó la estrategia de seguridad alimentaria a través del programa NutriChihuahua, mediante el cual se entregan más de 180 mil desayunos escolares diarios, además de miles de platillos en comedores comunitarios y despensas para adultos mayores y personas con discapacidad.

Desde el PAN se celebró el anuncio de obras y acciones para distintos municipios del estado. Entre ellas destacan, en Ciudad Juárez, la consolidación del nuevo Centro de Convenciones, la construcción de pasos a desnivel y la remodelación de quirófanos en el Hospital General.

Asimismo, para la ciudad de Chihuahua se contemplan obras viales estratégicas como pasos superiores y a desnivel en puntos clave, entre ellos la salida a Cuauhtémoc, el acceso al Aeropuerto y la zona de El Reliz.

Finalmente, Daniela Álvarez indicó que las y los chihuahuenses pueden sentirse orgullosos de tener un gobierno que sí responde y sí da resultados.