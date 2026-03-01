Recuerda, mañana se reduce circulación en vialidad Los Nogales por construcción de puente.

Se afectarán los carriles de extrema izquierda y el central entre la avenida De las Industrias y el supermercado Smart.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de conductores y peatones durante la construcción del Paso Superior en la intersección de la vialidad Los Nogales y avenida de las Industrias, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, emite una alerta vial por los trabajos de montaje de trabes en el cuerpo sur de la estructura.

Las labores se llevarán a cabo a partir de este lunes 2 de marzo a las 8:00 de la mañana. Debido a estas maniobras, se verán afectados los carriles de extrema izquierda y el carril central de la vialidad Los Nogales, en el tramo comprendido entre la avenida de las Industrias y el supermercado Smart.

La circulación en la zona estará habilitada únicamente por el carril de extrema derecha, en sentido de la avenida Tecnológico hacia la vialidad Sacramento.

Para evitar congestionamientos viales y reducir riesgos, se recomienda a la ciudadanía:

Salir con al menos 20 minutos de anticipación.

Circular a velocidad moderada.

Respetar los señalamientos preventivos.

Mantener la atención al conducir y evitar distracciones.

Utilizar vías alternas como las avenidas Sosa Vera y Dostoyevski.

El Gobierno Municipal agradece la paciencia y comprensión de la población, reiterando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.