Concluye operación de refugios temporales por temperaturas; atendieron mil 773 personas.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del DIF y Protección Civil, informa el cierre de los refugios temporales habilitados durante la temporada invernal, los cuales operaron con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población ante las bajas temperaturas.

Durante este periodo, se brindó atención integral a un total de mil 773 personas, quienes recibieron alojamiento seguro, alimentos y bebidas calientes, cobijas, espacios dignos para dormir, así como servicios básicos de higiene.

La operación de los refugios se mantuvo activa en coordinación permanente entre las distintas dependencias municipales, priorizando la atención a personas en situación de vulnerabilidad y reforzando los recorridos preventivos para invitarlas a resguardarse de manera voluntaria.

Si bien las condiciones climatológicas actuales permiten el cierre de estos espacios, el Gobierno Municipal informa que en caso de registrarse nuevamente un descenso considerable en las temperaturas o cualquier situación que lo amerite, se valorará de inmediato la reapertura de los refugios temporales, a fin de continuar protegiendo a la población.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la protección y el bienestar de las familias chihuahuenses, destacando que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva permanente orientada a reducir riesgos y salvaguardar la integridad de la ciudadanía.