Operación Furia Épica: EU presume el arsenal que usa vs. Irán y ‘armas que no podemos revelar’.

EU reveló el arsenal usado en la Operación Furia Épica contra Irán: Aviones B-2, F-35, misiles Patriot y armas no reveladas son protagonistas del conflicto en Medio Oriente.

A más de 24 horas del inicio del conflicto en Medio Oriente tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, las fuerzas estadounidenses presumieron todo el arsenal que han usado en los ataques contra Teherán y otras instalaciones iraníes.

Mediante una publicación del Centro de Mando, las fuerzas estadounidenses dieron cuenta de más de 20 armas que han utilizado en los ataques contra Irán e incluso presumieron “capacidades especiales que no podemos enumerar aquí”.

Entre el arsenal usado desde que Donald Trump tomó la decisión de bombardear Irán, Estados Unidos ha desplegado bombarderos estratégicos, aviones tipo cazas, drones, misiles Patriot, naves cisterna de reabastecimiento de combustible, entre otros artefactos.

¿Qué aviones, misiles y armas de EU participan en el ataque contra Irán?

Como parte de la Operación Furia Épica, EU atacó instalaciones militares de Irán con ayuda de dos bombarderos furtivos B-2 cargados de bombas pesadas, informó el Comando Central de las Fuerzas Armadas.

Los bombardeos partieron de la base aérea de Whiteman, en Misuri. Recorrieron más de 20 mil kilómetros de ida y vuelta y lanzaron bombas de 900 kilos contra instalaciones subterráneas iraníes vinculadas con el programa de misiles balísticos.

Ambos bombarderos B-2 realizaron su misión sin aterrizar y recargaron combustible en pleno vuelo.

Los B-2 no son los únicos aviones que se han desplegado en el conflicto en Medio Oriente. Estados Unidos también echó mano de aviones de guerra electrónica, cazas F-22 y F-35, y los portaaviones Gerald Ford y Abraham Lincoln.

Lista de armas de Estados Unidos contra Irán

El Comando Central de las Fuerzas Armadas resumió las primeras 24 horas de bombardeo a Irán y publicó una lista de todas las armas, naves y misiles que han utilizado.

La lista es la siguiente:

Bombarderos furtivos B-2

Drones LUCAS

Sistemas de misiles interceptores Patriot

Sistemas antimisiles balísticos THAAD

Cazas F-18

Cazas F-16

Cazas F-22

Aviones de ataque A-10

Cazas furtivos F-35

Aviones de ataque electrónico EA-18G

Aeronaves de alerta temprana y control aerotransportado

Plataformas aerotransportadas de retransmisión de comunicaciones

Aeronaves de patrulla marítima P-8

Aviones de reconocimiento RC-135

Drones MQ-9 Reaper

Sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad M-142

Portaaviones de propulsión nuclear

Destructores con misiles guiados

Sistemas antidrones

Aviones cisterna de reabastecimiento

Buques de reabastecimiento

Aviones de carga C-17 Globemaster

Aviones de carga C-130



¿Cuáles son los objetivos de EU en Irán?

El Ejército de Estados Unidos también dio detalles del tipo de instalaciones iraníes que son blanco de sus ataques.

Como parte de la Operación Furia Épica, las fuerzas de EU han enfocado sus ataques en:

Centros de mando y control,

Cuarteles generales conjuntos del IRGC,

Cuarteles generales de las Fuerzas Aeroespaciales del IRGC,

Sistemas integrados de defensa aérea,

Sitios de misiles balísticos,

Buques de la Armada iraní,

Submarinos de la Armada iraní,

Sitios de misiles antibuque, y

Capacidades de comunicación militar.

