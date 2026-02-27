Refrenda Secretaría de Salud compromiso con la donación de órganos y tejidos

En el marco del Día Internacional de la Donación de Órganos y Tejidos, la Secretaría de Salud, a través del Centro Estatal de Trasplantes refrendó su compromiso con la cultura de la donación y reconoció la solidaridad de las familias que han hecho posible transformar vidas.

De acuerdo con el Panorama Estatal de Donación y Trasplantes 2024–2026, durante 2024 se registraron 64 donaciones que hicieron posibles 113 procedimientos: 33 renales, 77 de córnea, 2 hepáticos y 1 cardiaco.

En 2025 se contabilizaron 61 donaciones que derivaron en 84 trasplantes: 52 de córnea, 31 renales y 1 hepático.

En lo que va de 2026 se han reportado 6 donaciones de las que se generaron 13 trasplantes: 3 renales, 9 de tejido corneal y 1 hepático.

Actualmente 152 personas en el estado se encuentran en lista de espera de un órgano o tejido: 66 requieren de un riñón y 86 esperan un trasplante de córnea.

La Secretaría de Salud exhorta a la ciudadanía a informarse, dialogar en familia sobre la decisión de ser donador, a fin de fortalecer esta causa que salva vidas y brindar esperanza a quienes más lo necesitan.