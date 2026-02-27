La mesa del rincón.

Vaya relajo que se traen con la reforma electoral. Dos bandos se pelean los privilegios del power, de mandar.

A poco más de un año para que se lleven a cabo las elecciones intermedias donde se va a renovar la cámara de diputeibols, morenos -y parásitos- y prianistas, MC en veremos, se dan con todo para aprobar o botar a la goma los deseos “democráticos” de la Clau.

Nadie la pidió, pero los cuatreros juran y perjuran que es el sentimiento del pueblo, por eso van con todo para ajustar la ley electoral a sus caprichos chavistas.

Solamente en este país sucede algo así. Todavía no termina el novenario por la muerte de el “Mencho”, y sus deudos en el poder ya dejaron de lado el rosario para lanzarse por todas las canicas electorales.

No es que la 4T sea bondadosa, de hecho, tienen el control total del INE y del TEPJF, lo que quieren es amarrar el próximo año la mayoría calificada en la cámara de diputeibols y la del senado en el 2030, hasta completar la copia de las constituciones de Venezuela y Cuba.

El pex es que los parásitos del PVEM y el PT no quieren perder los privilegios de las diputaciones y senadurías plurinominales que, con la reforma, disminuirían su inlfuencia en el congreso. Eso le dificulta a Clau la garantía de que sus sueños democráticos sean aprobados con la mayoría calificada que le completan esas dos ternuritas.

La oposición tampoco es que sea muy demócrata que digamos. Las dirigencias del PAN, PRI y MC siempre se han agandallado las diputaciones y las senadurías de lista (plurinominales); los muy descarados se las reparten entre cuates y amasios, de ahí salieron Marko Cortés, Lily Tellez, “Alito” Moreno”, pero también Adán Augusto, Ricardo Monreal, Manuel Bartlet, Fernández Norroña, etc., etc., etc.

Miren que la envenenada propuesta lleva harto betún empalagoso: “recorte de plurinominales”, “reducir gasto público”, “voto directo de representantes populares”.

El cianuro en la masa pastelera es que solo van a quitar 32 senadores de lista, pero seguirán 508 diputados federales, doscientos plurinominales que se repartirían entre los mejores perdedores (sería lo justo), sin embargo, 96 saldrían de listas engorrosas por circunscripción electoral (5), desgarriate similar a la elección por acordeón de jueces, magistrados y ministros, y 8 en Estados Unidos para adictos a la 4T.

En el PREP, que es conteo rápido de resultados que se publican en las sábanas afuera de las casillas. Clau y Morena quieren desaparecerlo para que, si el pueblo les da la espalda en las urnas, tengan tiempo para maquillar los resultados (fraude electoral) como los hacía el PRI en los tiempos de Manuel Bartlet.

Lo único que le importa a la patrona de la república chavista mexicana (RCHM) es prever una derrota en las intermedias de 2027, año en que se renueva la cámara de dipuetibols y 17 gubernaturas.

El relajito, que no es pecata minuta porque incide directamente en el voto libre de los mexicanos, sí le sirve para desviar la atención después de la demostración de poder e influencia del Cartel jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de su líder operativo el “Mencho”.

Si lo que quiere Clau es ahorrar dinero para seguir entregando efectivo a su cliente electoral, que deje de derrocharlo en el Tren falla, el Chaifa, mexicana de aviación o bien, que recupere los 600 mil millones de pesos del huachicol.

Hay cosas más importantes que resolver, como detener los contagios del sarampión y la tuberculosis, y la amenaza de violencia criminal durante el mundial de futbol.

Ya es justo que se ponga a jalar y deje de estar grillando un día y el otro también. Neta, ya chole.