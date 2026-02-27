Comparte Pc reporte de inspecciones y acciones preventivas en lo que va del año

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa el balance de resultados correspondientes a las acciones de inspección, atención y prevención realizadas durante el presente año.

Al corte del 24 de febrero de 2026 se han realizado un total de 332 inspecciones presenciales y 24 trámites a través de Ventanilla Virtual, derivadas de procesos administrativos y revisiones preventivas.

Asimismo, se atendieron 91 inspecciones a solicitud de usuarios, además de 27 intervenciones relacionadas con servicios y emergencias, como parte de la atención oportuna a reportes ciudadanos.

En materia de denuncias, se dio seguimiento a 31 reportes ciudadanos, lo que derivó en 4 clausuras por incumplimiento a la normatividad en materia de seguridad y protección civil.La Coordinación Municipal de Protección Civil reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia permanente de prevención y supervisión, con el objetivo de fortalecer la cultura de la seguridad, verificar el cumplimiento normativo en establecimientos y salvaguardar la integridad de las familias chihuahuenses.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera preventiva y coordinada, e invita a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo a través del número de emergencias 9-1-1 o por medio de los canales oficiales.