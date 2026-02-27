Piden regidoras ante el congreso destitución de asesor de diputada

Regidoras de Acción Nacional, acudieron este viernes al congreso local, con el objetivo de solicitar al presidente del congreso; al coordinador de la bancada de Morena y a la presidenta de la comisión de igualdad de género, un oficio en donde se exige el despido inmediato de Adrián S., quien presuntamente fue criticado como misógino en redes sociales.

“No es justo que un violentador esté en la nómina del congreso, una institución que debe estar para proteger a las personas no es posible que tengan los ciudadanos que pagar el sueldo a alguien que es un peligro”, refirió Isela Martínez regidora.

Las ediles agregaron que si bien, los coemntarios emitidos tienen fechas pasadas, ellas recibieron los mensajes por aprte de mujeres que temen por su integridad.