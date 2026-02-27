Trabaja Municipio en últimos detalles de remediación del puente de Riberas del Sacramento

Con el firme compromiso de generar las condiciones necesarias para una movilidad segura para las familias de la colonia Riberas de Sacramento, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, trabaja en los últimos detalles de la remediación del puente vehicular y peatonal ubicado en el cruce de la avenida Río Colorado y calle Río Uruguay.

Esta intervención representa una acción prioritaria para garantizar traslados seguros tanto para automovilistas como para peatones que diariamente cruzan por este punto para acudir a la escuela, al trabajo o regresar a casa.

Como parte del plan de rehabilitación de la estructura, actualmente se realizan los últimos vaciados de concreto por debajo del puente, además de la colocación de elementos de protección que reforzarán la seguridad peatonal y brindarán mayor estabilidad a la infraestructura.

Cabe señalar que, desde hace varias semanas, se habilitó la circulación provisional por un carril en ambos sentidos, garantizando en todo momento el tránsito por este sector mientras se concluían los trabajos definitivos. Próximamente se abrirá completamente la circulación en este espacio.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando por obras que protejan la integridad de las familias y fortalezcan la infraestructura de las colonias.