Reforma electoral ignora la infiltración del crimen organizado: PAN.

Daniela Álvarez dijo que existen indicios claros de financiamiento ilícito en campañas de Morena.

Chihuahua, Chih.— La presidenta del PAN Chihuahua, Daniela Álvarez expresó su respaldo a la dirigencia nacional al advertir que Acción Nacional no participará en una reforma electoral que ignore la infiltración del crimen organizado en la política.

“Morena pretende discutir la reforma electoral sin tocar la infiltración criminal, es claro que ignoran la realidad del país y que no quieren evidenciarse entre ellos” expresó.

La Presidenta Estatal del PAN señaló que México no vive condiciones normales para discutir una reforma electoral luego de vivir la elección más violenta de la historia, además de que existen indicios de financiamiento ilícito en campañas políticas como es el caso del Huachicol Fiscal.

“El PAN no se va a prestar a legitimar una reforma electoral que ignore la narcopolítica, el financiamiento ilegal y la impunidad que hoy amenazan a nuestra democracia” dijo Daniela Álvarez.

Subrayó que el debate de esta reforma no debe centrarse en el número de legisladores o el financiamiento público, sino en garantizar que las elecciones se mantengan libres de dinero ilícito y la intervención de grupos delictivos tanto en el proceso electoral como en ejercicio del gobierno.

“Reducir el financiamiento público y no cerrar el paso al dinero criminal es abrirle la puerta al crimen organizado” indicó.

La Dirigente Estatal destacó que Acción Nacional ha sido claro en que cualquier propuesta de reforma electoral debe incluir mecanismos estrictos para detectar dinero ilícito en campañas, fiscalización en tiempo real, nulidad de elecciones con financiamiento criminal, sanciones severas contra quienes postulen candidatos vinculados al crimen organizado incluyendo la perdida de registro de los partidos políticos involucrados.

“En el PAN Chihuahua estamos firmes en la defensa del Estado de derecho. Respaldamos a nuestra dirigencia nacional y a nuestras legisladoras y legisladores federales en esta lucha por proteger la democracia y garantizar elecciones limpias para México.” concluyó Daniela Álvarez.