Llama Municipio a usar la línea *800 “Hablar Salva Vidas”

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), reitera el uso de la línea *800 “Hablar Salva Vidas”, a la que se puede llamar desde cualquier celular, disponible las 24 horas, para atender a personas que tengan una crisis emocional y cuenten con conductas suicidas.

Esta línea es un servicio confidencial donde personal capacitado brinda contención emocional inmediata, escucha activa y apoyo en momentos de crisis. Está dirigida a personas que atraviesan una situación difícil, presentan pensamientos de autolesión o necesitan ayuda urgente.

Cuando se identifica una situación de alto riesgo, se activa un seguimiento inmediato y se canaliza a la persona con un especialista en psicología para su atención profesional.

Además de la atención telefónica, el IMPAS ofrece terapia psicológica presencial, seguimiento profesional y grupos de apoyo como Hombres Reflexivos, grupos para mujeres, el programa “Mi Experiencia” para personas adultas mayores y Crianza Positiva para madres y padres de familia.

Para agendar atención psicológica o solicitar información, la ciudadanía puede acudir a las instalaciones del IMPAS en calle Sexta y Mina número 408, tercer piso, o comunicarse al 072.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir promoviendo la salud mental y la atención oportuna, recordando que hablar y pedir ayuda puede hacer la diferencia.