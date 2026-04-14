Localizan a hombre sin vida con signos de violencia en Villas de Alcalá

La tarde de este martes se registró una movilización policial en la colonia Villas de Alcalá, luego de que fuera localizado el cuerpo sin vida de un hombre en un lote baldío.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 5:40 p.m., en el cruce de las calles Río Senegal y Río Arkansas, al final del fraccionamiento, donde vecinos alertaron a las autoridades tras percatarse de la presencia del cuerpo en la vía pública.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba evidentes huellas de violencia y tenía un alambre en el cuello, lo que hace presumir que pudo haber sido privado de la vida de manera violenta.

Elementos de seguridad acudieron al lugar para acordonar la zona y realizar las primeras investigaciones. Hasta el momento, la identidad del hombre no ha sido revelada y no se reportan personas detenidas en relación con este hecho.