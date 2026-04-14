Realizaban patrullaje preventivo por sectores prioritarios y detienen a dos

En intervenciones diferentes derivadas de los patrullajes de prevención y vigilancia en sectores prioritarios, agentes municipales detuvieron a dos hombres por probable comisión de delitos contra la salud, mismos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado y sea dicha instancia quien defina la sanción que aplicaría en cada uno de los casos.

Integrantes de la Policía Montada realizaban un corrido por varias colonias del sur y al llegar a la colonia Martín López, encontraron en las calles 24 de Febrero y 24 de Junio a un hombre recostado sobre la banqueta y al acercarse para constatar que se encontrara bien, tomó una actitud agresiva por la cual quien dijo ser Joel Armando R. R., de 24 años, se hizo su detención y al revisarlo se le localizó una bolsa con al parecer cristal que le fue asegurada.

Por otra parte, policías de las diferentes corporaciones que integran la Célula BOI 3, asignada al norte de la ciudad, localizaron en la calle Dorados de Villa y Vicente Güereca de la colonia Francisco Villa a Daniel Alejandro M. C., de 37 años, consumiendo un cigarrillo que arrojó al verlos llegar y al momento de revisarlo se le localizó una bolsa con una hierba seca, al parecer marihuana.

En ambos casos los detenidos fueron trasladados a la comandancia respectiva y luego de dicho trámite protocolario se les trasladó a la FGE con el fin de ponerlos a disposición del Ministerio Público y garantizar de esta manera que se haga justicia y mientras tanto se logren entornos más seguros y sanos para la niñez y juventud de las colonias.