Juárez como ciudad receptora de migración doméstica debe recibir recursos adicionales: Dip María Antonieta

La diputada por el distrito 10 con cabecera en Juárez , María Antonieta Pérez Reyes, participó en el ‘Encuentro de Experiencias Legislativas en Materia de Migración y Asilo en México’ organizado por la Cámara de Diputados dentro de la Comisión Asuntos Migratorios para el país, con sede en la Ciudad de México.

Ahí la congresista por Morena explicó sobre los flujos migratorios constantes y variantes que llegan a Chihuahua, en especial a Ciudad Juárez por su naturaleza de frontera con Estados Unidos, los cuáles de 2018 a la fecha han marcado la necesidad de atender a personas que dejan sus países, pero que han demostrado falta de recursos para enfrentar el problema migratorio.

Aprovechó la diputada para explicar lo que hoy hace el Gobierno de Chihuahua al respecto con la advertencia en que ‘el propio Consejo Estatal de Protección a Migrantes —establecido en esa

ley— tiene el mandato d e sesionar por lo menos cada cuatro meses, y en la práctica no lo ha hecho de forma constante ni significativa’.

Y agregó, ‘ejemplo paradigmático del desinterés institucional es la ley de migración del estado de Chihuahua, publicada en 2016, que a la fecha no cuenta con un reglamento operativo, lo cual la deja prácticamente sin aplicación práctica. Una ley sin reglamento es en los hechos una letra muerta’, advirtió la diputada Pérez Reyes en su calidad de presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos de la 68 legislatura de Chihuahua.

Informó que dado los patrones de migración interna hacia polos económicos como Ciudad Juárez, se enfrenta también a retos de un acelerado crecimiento demográfico como: presión sobre servicios públicos, más escuelas, construcción de mejor vivienda, transporte público moderno, salud, infraestructura vial entre otros.

Dentro de la segunda mesa de trabajos, con la participación de autoridades provenientes de los estados de Chihuahua, Sonora, Tlaxcala y Chiapas, dieron sus experiencias, además de la legisladora juarense, Gabriela Romero de Derechos Integrales en Acción, el diputado David Figueroa del Congreso del Estado de Sonora,

Gloria Valdéz Gardea integrante del Seminario de Niñez Migrante migrante, el también diputado José Uriel Estrada por el Congreso de Chiapas, Mavi Cruz Reyes ella por el Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, al igual que Itzel Polo del Centro de Atención atención a la Familia Migrante Indígena y Abel Rodríguez, perteneciente a la Secretaría Técnica de la diputación.

Por último la diputada María Antonieta señaló la brecha evidente entre el trabajo incansable de la sociedad civil, los diagnósticos que hace. de organismos internacionales y la acción efectiva de los gobiernos estatales. Por lo que ahora deberá de ser los parlamentos quienes fortalezcan marcos legales, garantizar

recursos e implementen estrategias integradas que conviertan la migración en un motor de desarrollo social.