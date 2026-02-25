Atiende Arturo Medina a desplazados de Guadalupe y Calvo.

Ante el desplazamiento forzado que enfrentan comunidades del municipio de Guadalupe y Calvo, el diputado Arturo Medina, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado y representante del Distrito 22, informó que se mantiene atento y actuando frente a la situación que ha obligado a más de cien personas a abandonar sus hogares para salvaguardar su integridad.

Medina señaló que es urgente combatir las condiciones que han generado miedo, desarraigo y una profunda afectación social en la región serrana y en gran parte del país. “Nadie debería verse en la dolorosa decisión de dejar su hogar para preservar su vida; esto no puede normalizarse”, expresó.

El legislador informó que ha mantenido coordinación permanente con la Fiscalía General del Estado, así como un seguimiento puntual a la atención que brinda la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, con el objetivo de garantizar acompañamiento institucional, protección y acceso a apoyos para las personas desplazadas.

Como parte de las acciones inmediatas, Arturo Medina envió un cargamento de alimentos y víveres, a fin de aminorar las necesidades urgentes que enfrentan las familias afectadas en este momento crítico y advirtió que impulsara de forma decidida un plan de acción integral para la atención del problema, pues no se trata de un tema de coyuntura, sino de un entramado de problemas mucho más profundo.

Medina hizo un llamado firme a que se mantenga la coordinación de todas las autoridades, enfatizando que la respuesta debe ser integral y corresponsable: “La seguridad y la atención a las víctimas no es tarea de unos cuantos; deben estar involucradas todas las instancias”.

Finalmente, informó que viajará en las próximas horas a Parral, donde sostendrá reuniones con otras autoridades para atender de manera directa la situación y fortalecer las acciones de respuesta. “No vamos a ignorar lo que está sucediendo. Reconozco el trabajo que realiza la Fiscalía General del Estado, pero advierto con claridad: no descansaré hasta que este problema se combata de raíz. No dejaré solas a las familias de Guadalupe y Calvo”, concluyó.