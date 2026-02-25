La CEDH no se elige por tómbola como lo hacen en Morena: Alfredo Chávez.

El coordinador del GPPAN afirma que la designación debe apegarse al procedimiento legal y a la revisión de perfiles.

Chihuahua, Chih.– El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, rechazó la propuesta de elegir por insaculación a la próxima persona titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y sostuvo que el proceso debe realizarse mediante deliberación y votación en el Pleno, como marca el procedimiento legislativo.

El legislador fijó la postura del GPPAN luego de que desde Morena se planteara la posibilidad de recurrir a una tómbola ante la falta de acuerdos políticos. Chávez Madrid señaló que el cargo exige analizar trayectorias y perfiles, además de respetar las reglas establecidas desde la convocatoria del proceso.

“La Comisión de Derechos Humanos no se elige por tómbola como lo hacen en Morena. Es un proceso de deliberación, es un proceso de ver los mejores perfiles”, expresó el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, al insistir en que existe una obligación constitucional de votar por cédula en el Pleno y que cambiar las reglas a mitad del proceso iría contra la ley.

Finalmente, Chávez Madrid reiteró que la CEDH no pertenece a ningún partido político y que la decisión debe tomarse bajo el procedimiento vigente, privilegiando la revisión de perfiles y el respeto a las normas del Congreso del Estado.