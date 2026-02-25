Entrega Gobierno del Estado casi 40 mil pacas a productores pecuarios.

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) entregó 39 mil 900 pacas de rastrojo en una primera etapa, a cerca de 10 mil productores pecuarios de las distintas regiones de Chihuahua.

Esta acción anunciada a finales de 2025, se implementa desde los primeros días de enero del presente año, como parte de una estrategia emergente para hacer frente a las condiciones de sequía y fortalecer la actividad ganadera.

Bajo este esquema la SDR garantiza el acceso oportuno a alimento para el hato en los 67 municipios.

Las pacas fueron elaboradas a partir de esquilmos agrícolas como rastrojo de maíz, avena, frijol y algodón, y su distribución se realizó de manera progresiva en todo el territorio estatal, conforme a la validación de solicitudes. Cada productor accedió hasta a tres pacas.

Durante 2026 la dependencia impulsará nuevas acciones orientadas a fortalecer las capacidades productivas, mejorar el acceso a insumos estratégicos y elevar la resiliencia del campo ante los retos climáticos y económicos