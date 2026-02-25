Atienden FGE y CEAVE en Parral a víctimas de desplazamiento interno.

Las Bases de Operación Interinstitucional mantienen un despliegue operativo en la región de Atascaderos, con el objetivo de restablecer el orden y la paz

La Fiscalía de Distrito Zona Sur y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAVE), atienden de manera integral a un grupo de 80 personas víctimas de desplazamiento interno, provenientes de la región de Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, que llegaron a la ciudad de Parral

Desde ayer por la noche, Personal de la CEAVE estableció acercamiento inmediato con las familias afectadas, a fin de proporcionar ayuda humanitaria consistente en alimentos, bebidas y medicamentos, garantizando la atención prioritaria a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con alguna condición de vulnerabilidad.

De manera paralela, la Fiscalía de Distrito Zona Sur asignó Agentes del Ministerio Público para brindar atención directa a quienes deseen interponer la denuncia correspondiente o requieran asesoría jurídica, asegurando el acceso a la justicia y el acompañamiento institucional necesario.

Asimismo, autoridades de los tres órdenes de gobierno que integran las Bases de Operación Interinstitucional mantienen un despliegue operativo en la región de Atascaderos, con el objetivo de restablecer el orden y la paz, así como generar las condiciones necesarias para salvaguardar la seguridad de la población.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de trabajar de manera permanente y coordinada para proteger los derechos de las víctimas y garantizar su atención integral.