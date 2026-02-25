Bloqueos y quema de negocios tras caída del Mencho costaron 2 mil millones.

Publimetro

Por Mario Mendoza Rojas / @SoyMrMoney

Un millón de negocios y 4.8 millones de trabajadores resultaron afectados tras bloqueos e incendios, reveló la Concanaco.

Miles de millones volaron en horas y más de una veintena de estados del país sufrieron los bloqueos, incendios en negocios y cierre de carreteras por la caída del ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) reveló que el saldo preliminar de los narcobloqueos alcanza entre mil 500 y dos mil millones de pesos en 24 estados del país, “hasta el mediodía del martes”.

Ello significa que los ataques por el fallecimiento de El Mencho dejaron un daño económico de 41.6 millones de pesos por hora, durante los primeros dos días de cierres y paro de actividades en las zonas afectadas.

¿Cuántos negocios sufrieron daños?

El presidente de la Concanaco, Octavio de la Torre, reveló que un millón de negocios fueron afectados por los incendios, ataques a instalaciones, cancelación del transporte y cierre obligado de establecimientos y servicios durante el fin de semana pasado.

Lo peor ­–dijo– es que los hechos de violencia pusieron en riesgo a 4.8 millones de empleados en estados clave como Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Nayarit y Guanajuato, donde “el miedo” se apoderó de la población.

“Esto no es una estadística fría. Son familias, son empleos y son comercios que sostienen la vida cotidiana. Cada cortina abierta es confianza. Cada cortina cerrada es economía que se detiene. Incluso, cuando no hay incidentes, los negocios, como ustedes saben, pagan el impuesto de protegerse”.

¿Cuántos negocios siguen cerrados?

Durante una conferencia de prensa, el presidente de la Concanaco señaló que 90% de los establecimientos y negocios dañados por los narcoataques ya abrieron y comenzaron a recuperar sus actividades económicas.

Sin embargo, insistió en que es necesario que se mantenga y refuerza la presencia de las policías y cuerpos de seguridad local y federal en los estados afectados, para prevenir cualquier riesgo, generar confianza entre la población y ayudar a que los negocios restablezcan sus ventas.

“Debe de seguir habiendo presencia institucional por parte del gobierno federal, de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de Seguridad Pública”, para recuperar la tranquilidad y confianza de los negocios, de trabajar sin miedo”, puntualizó Octavio de la Torre.

Extorsión cuesta millones a negocios

La Concanaco reveló que, además los narcoataques por la caída del ‘Mencho’, los comercios, empresas y negocios del país pagan un alto costo –permanente– por extorsión, robos y delitos relacionados con el crimen organizado.

Señaló que la inseguridad cuesta a los negocios:

124 mil 300 millones de pesos al año

de pesos al año 14.2 millones de pesos diarios

Del costo total por inseguridad:

54% es gasto preventivo : rejas, cámaras, alarmas, candados y policías

: rejas, cámaras, alarmas, candados y policías 46% son perdidas directas por robos, asaltos, extorsiones y delitos

Extorsiones en cifras

30% de los delitos contra los negocios son extorsiones.

contra los negocios son extorsiones. 90% de los casos están en la cifra negra, no se denuncian.

Reducir 20% la extorsión y los delitos contra los negocios, permitiría arrebatar 18 mil 645 millones de pesos a las ganancias del crimen organizado.