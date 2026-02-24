Invitan a curso de elaboración de velas en Casa de Atención Ciudadana de Mario Vázquez

La Casa de Atención Ciudadana del Senador Mario Vázquez Robles invita a la ciudadanía a participar en el Curso de Elaboración de Velas Artesanales, una capacitación gratuita que busca impulsar el autoempleo y fortalecer las habilidades productivas de la comunidad.

El curso tendrá una duración de 30 horas y se llevará a cabo del martes 3 al jueves 12 de marzo, en un horario de 3:00 p.m. a 7:00 p.m., en las instalaciones de la Casa de Atención Ciudadana del senador.

Por segundo año consecutivo, se ofrecen este tipo de capacitaciones de manera totalmente gratuita gracias a la colaboración entre la Casa de Atención Ciudadana del Senador y el ICATECH, en beneficio de la comunidad chihuahuense.

Se invita a toda persona interesada acercarse a la Casa de Atención Ciudadana ubicada en la ciudad de Chihuahua, en Paseo Bolívar 119, colonia Centro ya que el curso es de cupo limitado, por lo que se invita a realizar su inscripción en tiempo y forma.

Periodo de inscripción

Del 23 al 27 de febrero.

Requisitos:

CURP

INE

Comprobante de domicilio

Llenado de formato de inscripción

Informes:

614 530 6830

Con este tipo de iniciativas, la Casa de Atención Ciudadana reafirma su compromiso de generar oportunidades de capacitación y desarrollo para las familias chihuahuenses.