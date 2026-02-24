Maru presentará proyectos de nuevas obras en su 4to Informe

La gobernadora María Eugenia Campos Galván dio a conocer que durante su Cuarto Informe de Gobierno presentará un paquete de proyectos de infraestructura que se ejecutarán en la etapa final de su administración.

La mandataria estatal confirmó que el mensaje oficial se realizará el próximo domingo 1 de marzo a las 11:00 horas en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, donde detallará avances, metas cumplidas y las acciones programadas para los siguientes meses.

Campos Galván señaló que, al igual que en ejercicios anteriores, el informe será el espacio para anunciar iniciativas estratégicas en distintas áreas. En años pasados, recordó, se dieron a conocer programas como MediChihuahua y NutriChihuahua, enfocados en salud y alimentación.

Se prevé que en esta edición el énfasis esté puesto en obras públicas de impacto regional, cuyos alcances y montos serán revelados durante la presentación oficial ante autoridades, representantes de los sectores productivos y sociedad civil.