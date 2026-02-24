Turnan a OIC investigación vs Terrazas Fraga

El titular de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas, informó que giró instrucciones inmediatas al área jurídica de la corporación para elaborar el oficio correspondiente y turnar el caso al Órgano Interno de Control, a fin de que se investigue al subdirector administrativo Luis Terrazas Fraga y se determine la sanción administrativa que corresponda conforme a la normatividad vigente.

El funcionario señaló que, como titular de la corporación, tiene bajo su responsabilidad tanto al personal operativo como al administrativo, y dejó en claro que no permitirá ningún tipo de conducta indebida, ya sea por parte de policías, personal administrativo o elementos del cuerpo de bomberos.

Asimismo, enfatizó que el mensaje es contundente para todo el personal a su cargo: cualquier uso de redes sociales para ofender a mujeres o incurrir en conductas inapropiadas será motivo de sanción. “Voy a generar el oficio personalmente y dar la orden estricta para que se envíe al OIC para su investigación”, afirmó.

Finalmente, Julio César Salas expresó su confianza en que el Órgano Interno de Control realizará la investigación correspondiente y determinará la sanción que deba aplicarse conforme a la normatividad vigente.