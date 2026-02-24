Fortalece Bonilla alianza con CAPRIN para impulsar el desarrollo

El alcalde Marco Bonilla sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles (CAPRIN), donde compartió los avances más relevantes de la ciudad y refrendó su compromiso de construir, junto al sector inmobiliario, una agenda conjunta que impulse el crecimiento ordenado y sostenible de Chihuahua Capital.

Durante el encuentro, el Alcalde destacó los resultados obtenidos en materia de seguridad, donde se ha logrado una reducción significativa en diversos delitos, particularmente en robos, gracias a la coordinación interinstitucional, el uso de tecnología y la implementación de políticas públicas enfocadas en la prevención y el fortalecimiento de la tranquilidad de las familias.

En el ámbito económico, Marco Bonilla subrayó el respaldo que su administración ha brindado a las micro, pequeñas y medianas empresas mediante esquemas de financiamiento, capacitación y facilidades para la apertura de nuevos negocios, acciones que consolidan a Chihuahua como una ciudad atractiva para invertir y generar empleo.

En materia cultural, compartió los avances en la renovación del Conservatorio de Música y el impulso al Paseo Cultural Bolívar, proyectos que fortalecen la identidad de la ciudad, dinamizan el turismo y generan mayor actividad económica en el centro histórico.

Asimismo, resaltó la modernización del sistema de alumbrado público con tecnología LED, que hoy brinda mayor iluminación, eficiencia energética y seguridad en las colonias.

En paralelo, explicó que se continúa trabajando en la simplificación administrativa para construir un gobierno más cercano, ágil y eficiente, mediante herramientas como la Ventanilla Virtual y el nuevo sistema digital de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología.En cuanto a movilidad, informó sobre el proyecto de construcción de tres puentes estratégicos al norte, oriente y poniente de la ciudad, que permitirán mejorar la circulación vial, reducir tiempos de traslado y elevar la calidad de vida de las familias chihuahuenses.

Por su parte, representantes de CAPRIN plantearon diversas propuestas relacionadas con el desarrollo urbano, particularmente en materia de tramitología, con el objetivo de facilitar la actividad del sector inmobiliario y fortalecer el crecimiento ordenado de la ciudad.

Con este encuentro, el Gobierno Municipal reafirma su visión de trabajar de la mano con los sectores productivos para seguir consolidando a Chihuahua como una capital competitiva, segura y con oportunidades para todas y todos.