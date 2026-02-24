Cesan a funcionario municipal por comentarios misóginos.

Hoy he tomado la decisión de separar de su cargo al Subdirector Administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal Luis Roberto Terrazas Fraga, quien realizó comentarios misóginos hacia una mujer en redes sociales. Los funcionarios de la administración municipal han sido instruidos de mi parte que ese tipo de actitudes son inaceptables, que no tienen cabida en este gobierno municipal y que van en contra de los principios del eminente respeto a la dignidad humana e igualdad que deben regir en nuestra sociedad.

Es fundamental que tod@s promovamos un entorno en el que más allá de las diferencias político partidistas, todas las voces sean valoradas y respetadas, sin importar el género. La misoginia y la discriminación no deben tener cabida en nuestras instituciones.

Toda mujer, sin distinción alguna, independientemente de si es funcionaria pública o no, es digna de respeto en todos los entornos, incluido el digital. La dignidad de las mujeres no debe vulnerarse ni violentarse en ningún contexto, horario o plataforma

Juntos, debemos trabajar para construir un Chihuahua y un México 🇲🇽 más justo y equitativo. 💪✨

Respeto #Igualdad #NoALaMisoginia