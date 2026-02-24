Limpia Gobierno Municipal interior del canal Chuvíscar de forma permanente.

Con el propósito de mantener una buena imagen urbana, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, trabaja en la limpieza al interior del área canalizada del río Chuviscar.

Con maquinaria pesada, así como cuadrillas manuales, se trabaja en la atención y limpieza de este punto, desde la calle María Luisa, hasta su culminación en la vialidad Sacramento.

Con maquinaria pesada se trabaja en el bandeo de agua que corre por el lugar, esto, ya que permite el raspado de la superficie lo que previene la generación de lama además de los malos olores.

Asimismo, con cuadrillas manuales se atiende la pepena de basura que se arrastra con el agua o que personas en situación de calle depositan en el lugar, además del corte de hierba que crece en los taludes de este espacio.

Es importante mencionar que estas acciones solo son una muestra de los trabajos que de forma constante se realizan en toda la ciudad para mantener una buena imagen urbana, así como evitar los espacios de acumulación de basura.