Imparte JMAS Chihuahua plática de Los Aguardianes a 400 alumnos de la primaria Rotaria 2 “Nayo Revilla”.

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua impartió este martes la plática de Los Aguardianes a 400 estudiantes de la escuela primaria Rotaria 2 “Nayo Revilla”.

Mediante esta charla, el organismo busca sensibilizar a los menores sobre el cuidado y buen uso del agua potable en su escuela y en sus hogares.

Se les presentó el proyecto de Los Aguardianes, gracias al cual pueden enviar reportes y acciones del cuidado del vital líquido a la aplicación móvil, y generar AguaPoints que pueden canjear por artículos, servicios y descuentos con los más de 70 patrocinadores participantes.

Las autoridades de los planteles educativos que deseen solicitar este curso o recibirImparte JMAS Chihuahua plática de Los Aguardianes a 400 alumnos de la primaria Rotaria 2 “Nayo Revilla”