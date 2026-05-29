Avanzan obras del Presupuesto Participativo en Chihuahua

El director de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, Carlos Rivas, informó que ya se han iniciado más de 20 proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo, enfocados en mejorar la infraestructura urbana y los espacios públicos de la ciudad.

Entre las obras en proceso destacan la construcción de muros de contención en distintas colonias, así como trabajos de rehabilitación de parques y áreas recreativas.

En materia de recarpeteo, el funcionario señaló que se rehabilitó la carpeta asfáltica de la calle California, en el tramo comprendido entre la calle Arizona y la calle Hacienda de las Chepas, en la colonia Quintas del Sol.

Indicó que estas acciones forman parte de las estrategias impulsadas por el Gobierno Municipal para mejorar la movilidad y las condiciones urbanas, además de atender proyectos priorizados por la ciudadanía a través del Presupuesto Participativo.

Asimismo, destacó que las obras buscan contribuir a una mejor calidad de vida para las familias chihuahuenses, al facilitar traslados más ágiles y seguros en distintos sectores de la ciudad.