Nombran a Nadia López como relevo de Marx Arriaga

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó este lunes el nombramiento de Nadia López García como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME), en sustitución de Marx Arriaga Navarro, quien fue separado del cargo el pasado viernes.

El titular de la SEP, Mario Delgado, destacó la trayectoria académica, literaria y cultural de la pedagoga, licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con especialización en política educativa, materiales educativos, comunicación educativa y educación intercultural.