Fuerte operativo policiaco en Las Carolinas tras persecución de sujeto armado

Un intenso operativo policiaco se registró al norte de la ciudad luego de que un individuo presuntamente amenazara a un civil y a elementos de la Policía Municipal con un arma larga, para posteriormente atrincherarse en una vivienda del Residencial Las Carolinas.

De acuerdo con los primeros reportes, la movilización policial inició cuando un civil, identificado extraoficialmente como bombero, alertó a sus compañeros de la corporación municipal tras detectar a un hombre armado en las inmediaciones de la avenida Tecnológico y avenida Desarrollo. Según el aviso, el sujeto portaba un arma larga calibre .223.

Tras recibir el reporte, agentes municipales se trasladaron de inmediato al lugar, lo que derivó en una persecución luego de que el sospechoso intentara darse a la fuga. Durante su huida, el individuo presuntamente arrojó el arma larga antes de ingresar al fraccionamiento Campestre Las Carolinas.

La situación generó un amplio despliegue de unidades policiacas en el sector, mientras se implementaban protocolos de seguridad para resguardar a los vecinos de la zona. De manera preliminar, se informó que el sujeto logró ingresar a un domicilio, donde se habría atrincherado.