Exigen a Israel frenar la anexión de tierras palestinas en Cisjordania: “es ilegal”

Determinó que el territorio ocupado por colonos judíos será “propiedad del Estado”, lo que se considera como una anexión. Esa acción provocó una oleada de señalamientos por parte de países árabes y la Unión Europea.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina condenó “categóricamente” la anexión de Israel, pues rechazó “cualquier intento de designar tierras de Cisjordania como ‘territorio público’ bajo control de la fuerza de ocupación”.

De igual forma, indicó que las nuevas medidas son “legalmente inválidas”. Equivalen al “inicio de facto de un proceso de anexión”.