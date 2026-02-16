Traía una .223 y un revólver detenido al norte de la ciudad

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal realizaron un operativo al norte de la ciudad, luego del reporte de una persona armada que se encontraba atrincherada al interior de un domicilio ubicado en un fraccionamiento en la intersección de la avenida Tecnológico y calle de los Faisanes.

Al lugar acudieron unidades de despliegue policial, estableciendo un perímetro de seguridad, así como la Unidad de Operaciones Aéreas con el helicóptero “Halcón 1”, que brindó apoyo para vigilancia y seguridad en la zona. Durante la intervención, un elemento municipal mantuvo diálogo con la persona reportada, logrando el aseguramiento inicial de un arma larga calibre .223, marca Aero Precision, así como un cargador abastecido con 40 cartuchos útiles.

Posteriormente, se incorporaron elementos del área de Inteligencia, Grupo K9 y agentes del Equipo de Proyectos Especiales (EPE), quienes realizaron maniobras tácticas que permitieron ingresar al inmueble y llevar a cabo la detención de quien se identificó como Mario Alberto B. C. En el lugar también se aseguró un arma corta calibre .38 tipo revólver, con cinco cartuchos útiles.

El detenido fue trasladado al Centro de Detención Zona Norte y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía Zona Centro, autoridad encargada de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación legal.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal refrenda su compromiso de actuar con coordinación, capacidad operativa y uso de tecnología para proteger la seguridad y tranquilidad de las familias chihuahuenses.

El presente documento es meramente informativo y será la autoridad competente quien determine, en su momento, la probable responsabilidad de las personas mencionadas.