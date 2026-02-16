Recuerda, últimos días para llevar tu papelería del PAAM 2026: Municipio

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del DIF, informa que esta es la última semana para entregar documentos del Programa Alimentario y de Desarrollo Humano del Adulto Mayor (PAAM) edición 2026, donde podrán llevar la papelería desde hoy, hasta el viernes 20 de febrero, en un horario de 9:00 am a 3:00 pm.

Los requisitos que se deberán presentar, tanto en original como en copia, son los siguientes:

CURP con código QR.

Identificación oficial vigente con domicilio en el Municipio de Chihuahua.

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

Estudio socioeconómico realizado por el DIF Municipal, firmado.

Si acude un representante:

Carta poder o escrito libre firmado.

Identificación oficial vigente del representante.

Se tienen destinados 10 puntos de recepción, ubicados en norte, centro y sur de la ciudad de Chihuahua. Para conocer más detalles, pueden comunicarse al 072, en la extensión 2232 o 2239 en un horario de lunes a viernes de 9:00 am a 3:00 pm o bien, ingresar a la página de Facebook del DIF Municipal: https://www.facebook.com/DIFmunicipalcuu/.