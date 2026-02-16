Supervisa alcalde Marco Bonilla montaje de trabes en el Paso Superior de Vialidad Los Nogales e Industrias

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 16 de febrero de 2026.- El alcalde Marco Bonilla supervisó los trabajos de montaje de trabes en el cuerpo norte del Paso Superior de la Vialidad Los Nogales e Industrias, obra con la que se busca fortalecer la movilidad en el norte de Chihuahua Capital.

Con el apoyo de maquinaria especializada y personal técnico capacitado, se colocarán 12 trabes de concreto reforzado, elementos estructurales sobre los cuales se construirá la losa del puente que permitirá la circulación continua desde la vialidad Sacramento hacia la avenida Tecnológico. Además, los trabajos de armado de las rampas y colado de columnas siguen en desarrollo, lo que se ve reflejado en un avance físico del 34%.

Debido a las maniobras de colocación que continuarán los siguientes días, el carril central de la vialidad Los Nogales presentará afectaciones en el tramo comprendido del CAAPS Nogales a la avenida de las Industrias.

Cabe señalar que, desde el inicio de la obra, el carril izquierdo en este sentido permanece cerrado, por lo que la circulación se realiza únicamente por el carril derecho mientras se desarrollan las labores.

Con el objetivo de brindar seguridad a las familias, el edil capitalino exhorto a las y los conductores a manejar con precaución, respetar la señalización preventiva y planear sus traslados con anticipación para evitar contratiempos.

Agregó que las avenidas Venceremos y Dostoyevski se encuentran habilitadas como rutas alternas.