Lucas Pinheiro Braathen: la estrella brasileña que nació en Noruega y brilla en la nieve

fuente: adrenalina

Lucas Pinheiro Braathen hizo historia para Brasil y Latinoamérica al conquistar la medalla de oro en esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026.

Pero su talento no se limita a la nieve, este joven de 25 años combina el deporte de alto rendimiento con la moda, la publicidad y un carisma que lo ha convertido en una figura global.

Nacido en Oslo de padre noruego y madre brasileña, Lucas vivió su infancia entre Noruega y Brasil, lo que le permitió desarrollar un carácter único y bilingüe.

Sus primeros años en el esquí los hizo representando a Noruega, participando en los Juegos de Pekín 2022, aunque sin poder terminar sus pruebas.

En octubre de 2023, tras un conflicto por derechos de imagen y desacuerdos con la federación noruega, sorprendió al mundo al anunciar su retirada, pero, en 2024, decidió representar a Brasil, país de su madre.