Marcha por justicia culmina con mitin en la Plaza del Ángel

Una marea de indignación recorrió las principales calles del centro histórico de la capital de Chihuahua y concluyó con un mitin en la Plaza del Ángel, donde familiares, amigos y ciudadanos alzaron la voz para exigir justicia por el asesinato del ingeniero chihuahuense Jesús Antonio de la O Valdez y sus compañeros mineros en Concordia, sinaloa y las cinco persanas que aún estan desaparecidas.

La movilización, marcada por el dolor y la exigencia de seguridad, avanzó por el primer cuadro de la ciudad hasta concentrarse frente al Palacio de Gobierno, donde los deudos reiteraron su demanda de que el caso no quede en la impunidad.

En el mitin final, los asistentes rechazaron las polémicas declaraciones federales que calificaron el hecho como una “confusión” y exigieron una investigación exhaustiva.

Durante los pronunciamientos, los manifestantes subrayaron que la pérdida de profesionales que solo cumplían con su labor productiva representa una herida abierta para Chihuahua.

Asimismo, llamaron a los gobiernos estatal y federal a emprender acciones contundentes para castigar a los responsables de lo que calificaron como una masacre ocurrida en la zona serrana vecina.

El mitin en la Plaza del Ángel cerró con consignas de justicia y seguridad, así como con el compromiso de mantener la exigencia pública hasta que el crimen sea esclarecido y sancionado.