Europa acusa a Rusia de matar al opositor Alexéi Navalni con toxina de rana

fuente: unotv

Países europeos acusaron a Rusia de usar una toxina rara para envenenar al opositor Alexéi Navalni, quien murió en febrero de 2024 en una prisión del Ártico. La acusación fue anunciada por el Reino Unido durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, con respaldo de Francia, Alemania, Suecia y Países Bajos.

De acuerdo con estos gobiernos, análisis científicos detectaron epibatidina, una sustancia presente en ranas venenosas de Sudamérica. Señalaron que esta toxina “muy probablemente” causó la muerte del opositor, uno de los principales críticos del presidente Vladimir Putin.

Europa señala uso de toxina en muerte de Navalni

Los países europeos aseguraron que solo el Estado ruso tenía la capacidad para usar esta toxina durante el encarcelamiento del opositor. También informaron que el caso fue denunciado ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.

La epibatidina es un compuesto natural extremadamente potente que afecta el sistema nervioso. Puede provocar parálisis muscular y fallas respiratorias. Expertos señalan que su toxicidad es tan alta que no se usa como medicamento.

Navalni cumplía una condena de 19 años cuando murió en una colonia penal. Las autoridades rusas han negado responsabilidad en el fallecimiento.

Antecedentes del caso Navalni y acusaciones previas

El opositor ya había sido envenenado en 2020 con el agente nervioso Novichok. En ese momento fue trasladado a Alemania para recibir tratamiento médico durante varios meses.