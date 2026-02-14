A partir de este lunes reducción de carriles en vialidad Los Nogales

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, emite una alerta vial por la reducción de carriles en la vialidad Los Nogales, debido a los trabajos de montaje de trabes en el cuerpo norte del Paso Superior que se construye en la zona.

Las labores correspondientes al desarrollo de la superestructura comenzarán este lunes 16 de febrero a partir de las 8:00 de la mañana. Debido a la naturaleza de los trabajos, el carril central de la vialidad Los Nogales se verá afectado en el tramo comprendido del CAAPS Nogales hacia la avenida de las Industrias.

Cabe señalar que, desde el inicio de la obra, el carril izquierdo en este sentido se encuentra inhabilitado, por lo que el tránsito vehicular se realizará por el carril derecho mientras se realizan las maniobras.

Se espera que las labores duren tres días, por lo que se exhorta a la ciudadanía a circular con precaución, respetar la señalización preventiva y salir con anticipación para evitar contratiempos. Como rutas alternas, se recomienda utilizar las avenidas Venceremos y Dostoyevski.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la mejora de la movilidad en Chihuahua Capital, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.