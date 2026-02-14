HomeLocalDesplegó Policía Municipal operativo por San Valentín 2026
Desplegó Policía Municipal operativo por San Valentín 2026

La Dirección de Seguridad Pública Municipal arrancó un operativo de vigilancia y prevención focalizado en zonas de mayor afluencia por la celebración de San Valentín, en donde brindaron cobertura a través de patrullajes y de manera terrestre en plazas comerciales, bares, antros, cantinas y restaurantes de la capital.

Con estas labores operativas y de proximidad, logramos una coordinación efectiva que se traduce en capacidad de respuesta inmediata para la ciudadanía.

La Subdirección de Despliegue Operativo da cobertura con presencia pedestre en puntos más visitados, Distrito 1 y Paseo Central, recorridos al interior de Fashion Mall, con apoyo de cadetes ISSCUU a cargo de tres instructores, para fortalecer la vigilancia y disuadir conductas ilícitas.

El Grupo de Criminalística de la Subdirección de Inteligencia, mantiene un enfoque especializado en la zona de la avenida Ortiz Mena, priorizando restaurantes y plazas comerciales.

Mientras que grupos adscritos a la Subdirección Táctica, se encargan de las revisiones preventivas en bares para detección de armas y sustancias ilícitas. Así como la presencia de Grupos de Eventos Especiales, en plaza Sendero y Zona Centro con patrullaje en bares y restaurantes.

Estás acciones son reforzadas con la revisión de motos y vehículos sospechosos en puntos estratégicos y el apoyo de la tecnología como la videovigilancia de estacionamientos a través del CMO.

