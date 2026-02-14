Regidoras conocen actividades del Clap en el CEDEFAM de Riberas de Sacramento

Por invitación de la directora del DIF Municipal, Liliana Herrera, las regidoras que integran el H. Ayuntamiento de Chihuahua realizaron una visita al Centro de Desarrollo Familiar (CEDEFAM) ubicado en la colonia Riberas de Sacramento, donde conocieron el Centro de Desarrollo en Aprendizaje y Creatividad (CLAP), espacio creado para el desarrollo integral de adolescentes y jóvenes del sector.

La convocatoria, extendida por la titular del Sistema DIF Municipal, reunió a las Regidoras de Acción Nacional (PAN) Myrna Monge presidenta de la Comisión de Educación y Paty Ulate presidenta de la Comisión de Mujer, Familia, Igualdad de Género y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Regidora del PRD Nina García.

“Fue una visita muy enriquecedora. Ver lo que se está haciendo con los jóvenes de Riberas de Sacramento, cómo se les está formando en ciencia, tecnología, arte y creatividad, nos da una perspectiva real de lo que ocurre en las colonias y de la responsabilidad que tenemos como servidoras públicas de respaldar este tipo de programas”, expresó la regidora Monge Meléndez al término del recorrido.

El CLAP es un espacio dedicado a adolescentes y jóvenes que participan de forma activa en talleres de ciencia, tecnología, arte y creatividad. Su propósito es brindar una formación complementaria que refuerza los conocimientos adquiridos en las aulas y los dota de herramientas prácticas para la vida. El espacio opera con la participación de escuelas y asociaciones civiles, lo que lo convierte en un punto de encuentro entre la comunidad, la educación y la cultura., dio a conocer la titular del DIF Municipal Liliana Herrera.

La visita se suma a los esfuerzos del Ayuntamiento de Chihuahua por supervisar y fortalecer los programas sociales que se implementan en los centros comunitarios de la ciudad, particularmente aquellos dirigidos a la juventud en sectores con alta demanda de atención social y en donde queda de manifiesto el compromiso que el Alcalde de Chihuahua Marco Bonilla tiene con las familias chihuahuenses,

La regidora Monge Meléndez destacó la importancia de que el Cabildo en pleno, se involucre en el conocimiento de estas iniciativas: “Que estemos aquí regidoras del PAN y del PRD, convocadas por el DIF, habla de que cuando se trata de los jóvenes de Chihuahua, unimos nuestro interés por seguir sirviendo a la comunidad”.