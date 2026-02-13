Va diputada Jael contra las guardias de 36 horas de médicos en formación en Chihuahua

La diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó un Punto de Acuerdo para exigir al Poder Ejecutivo Estatal y a la Secretaría de Salud el alto inmediato a las guardias de castigo, al maltrato institucional y a las condiciones indignas que enfrentan médicas y médicos en formación.

Ante la Diputación Permanente, la legisladora denunció que en Chihuahua persisten jornadas de hasta 36 horas consecutivas, pese a que las Normas Oficiales Mexicanas y las disposiciones federales establecen el descanso obligatorio posterior a guardias de 24 horas, al tratarse de un riesgo para la salud del personal médico y para la seguridad de las y los pacientes.

Argüelles señaló que la NOM-001-SSA-2023 establece con claridad la organización, duración y descansos de las guardias médicas, además de que la evidencia científica demuestra que la privación crónica del sueño provoca errores clínicos, deterioro cognitivo, agotamiento emocional y síndrome de burnout, poniendo en peligro tanto a quienes atienden como a quienes reciben atención.

Asimismo, subrayó que organismos como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ya han emitido oficios para limitar las guardias a un máximo de 24 horas continuas y garantizar el descanso posterior obligatorio, sin afectar la trayectoria académica del personal en formación.

“Si a nivel federal ya se reconoce que la fatiga extrema es un riesgo inaceptable, ¿por qué en Chihuahua se sigue normalizando el maltrato, las guardias de castigo y las condiciones indignas?”, cuestionó.

En ese sentido, la congresista señaló que, si bien estos avances son resultado de la lucha de las y los médicos en formación organizados a nivel nacional, no basta con la emisión de oficios; se requieren mecanismos reales de supervisión, cumplimiento y sanción, así como el impulso de mejores becas y salarios para las y los médicos en formación, especialmente en las instituciones estatales de salud.

Agregó que es indispensable que las estructuras estatales adopten medidas efectivas para garantizar un descanso digno que proteja la integridad física y mental de las y los médicos en formación, y erradicar las violencias que persisten al interior de hospitales y clínicas.

Por ello, el Punto de Acuerdo exhorta de manera contundente al Poder Ejecutivo Estatal, a la Secretaría de Salud y a los organismos del sector salud en Chihuahua a garantizar el descanso efectivo posterior a guardias de 24 horas, exentando a las y los médicos en formación de cualquier actividad durante ese periodo, sin afectar su evaluación ni trayectoria académica, así como a implementar acciones inmediatas para proteger su salud física y mental.

“Cuidar a quienes nos cuidan no es un favor, es una obligación del Estado. La formación médica no puede seguir basada en el desgaste, el miedo y la violencia institucional”, concluyó la diputada Jael Argüelles Díaz.