Sheinbaum desmiente atentado contra Pepe y Ángela Aguilar

fuente: excelsior

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aclaró este viernes la situación ocurrida cerca de las inmediaciones del rancho de la familia Aguilar en Zacatecas, luego de que surgieran versiones sobre un presunto ataque armado dirigido a los cantantes Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Christian Nodal.

En su mensaje, Sheinbaum enfatizó que “afortunadamente todos están bien”, desmintiendo que los artistas hayan sido blanco de una agresión.

“No era un ataque a ellos”: lo que dijo Sheinbaum

Durante una conferencia, Claudia Sheinbaum explicó que la familia Aguilar pasó por el sitio donde se realizaba un operativo de seguridad, lo que derivó en la confusión sobre un supuesto atentado.

“Sí. A ver si pueden sacar ellos un boletín. Ellos iban pasando en un lugar donde había un operativo y por esa razón fueron(…) digamos, atacados”, comentó.

No obstante, la mandataria recalcó que habría sido una coincidencia que ellos hubieran estado en el lugar de los hechos.

“No tenía que ver ni con ellos ni nada, sino sencillamente que pasaron en ese momento por un lugar. Ellos, afortunadamente, todos están bien y desde el momento que ocurrió, pues hubo comunicación con ellos para su protección”, expuso Sheinbaum.

La presidenta remarcó que la agresión no estuvo dirigida contra los integrantes de la familia Aguilar ni contra Christian Nodal.

“Los detalles de este asunto se pueden dar con toda transparencia. Pero no era un ataque a ellos, ni mucho menos, sino que en ese momento pasaron por un lugar”, puntualizó.

Versión oficial sobre el supuesto ataque armado

El cantante Pepe Aguilar difundió un comunicado para aclarar rumores y versiones periodísticas que lo señalaban como víctima de un atentado armado en Zacatecas, situación que involucró también a su hija Ángela Aguilar y al artista Christian Nodal.

“Quiero compartir esto con claridad y desde el cariño que le tengo a mi tierra. Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien”, afirmó Aguilar.

El intérprete detalló que en las inmediaciones de su rancho y del de su hija en Zacatecas se desarrolla un operativo implementado por autoridades estatales.

“En la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, actualmente se lleva a cabo un operativo activo, como lo explicó el Secretario General de Gobierno del Estado en su comunicado oficial. Esa es la situación real que se vive en este momento”, expuso el cantante.

Por su parte, el Gobierno de Zacatecas confirmó que se registró una agresión armada en el municipio de Villanueva, donde está ubicado el rancho de la familia Aguilar.

El secretario general de Gobierno estatal, Rodrigo Reyes, precisó que el incidente ocurrió en la comunidad de Tayahua, sobre la carretera hacia el municipio de Tabasco.

Según el funcionario, “se registró una agresión en contra de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas”. No se reportaron bajas entre los elementos de seguridad ni de otras corporaciones, y algunas personas presuntamente responsables fueron detenidas.

Hasta este viernes, ni la familia Aguilar ni Christian Nodal han sido víctimas de una agresión directa, y las autoridades estatales mantienen abiertas las investigaciones.

“Como muchos zacatecanos, hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra. Deseo profundamente que pronto regrese la paz a nuestro querido Zacatecas”, expresó Pepe Aguilar en su mensaje.