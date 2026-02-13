Conoce el sistema antidrones que blindará sedes del Mundial 2026 en México

fuente: unotv

México instalará centros de mando y sistemas de inhibición para detectar y neutralizar drones no autorizados durante los partidos y eventos masivos del Mundial 2026, como parte de un esquema de seguridad aérea que operará en estadios y zonas de aficionados.

“El sistema, lo que va a hacer es que se actualiza un área de inhibición, detecta un dron que no haya sido registrado, que no esté cumpliendo con las normas que dicta la Agencia Federal de Aviación Civil, y aquí es donde nos pone los datos de los drones”, explicó el coronel Vicente Gamboa, comandante del GRE, en entrevista con Uno TV.

El despliegue estará a cargo del Grupo de Respuesta a Emergencias de la Secretaría de la Defensa Nacional, que ya realiza pruebas con equipos móviles, radares y dispositivos portátiles.