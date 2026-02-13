Diputada impulsa la transformación de entornos escolares y deportivos en Chihuahua

En un esfuerzo por fortalecer la educación, promover el deporte y garantizar entornos seguros para niñas, niños y jóvenes, la diputada local Nancy “La China” Frías, en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezó una jornada integral de rehabilitación, equipamiento y mejoramiento de infraestructura en las escuelas Primaria Víctor Hugo Rascón Banda y Primaria Alfonso Hernández Irigoyen, ubicadas en las colonias Arroyos y Dumas, a través del programa “Juntos Construimos”.

Durante esta jornada se realizó la entrega de butacas, pizarrones, sillas binarias, mesa y silla para maestro, además del pintado de líneas de cancha, la dotación de balones de voleibol, basquetbol y futbol, la instalación de red de voleibol, así como la pinta de pasos peatonales, acciones que permiten dignificar los espacios educativos, fomentar la activación física y reforzar la seguridad vial en beneficio de la comunidad escolar.

De manera coordinada con el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (ICHIFE), la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Vialidad y el Instituto Chihuahuense del Deporte (ICHD), se llevaron a cabo trabajos para mejorar los accesos a los planteles, brindar mantenimiento general, recuperar espacios deportivos y reforzar la seguridad en las zonas escolares, generando entornos más seguros y funcionales para estudiantes, docentes y familias.

Al respecto, Nancy “La China” Frías destacó la importancia de sumar esfuerzos entre instituciones y sociedad para lograr cambios reales y duraderos.

“Cuando trabajamos unidos, los resultados se ven y se sienten. Nuestra prioridad es que las niñas y los niños cuenten con escuelas dignas, seguras y equipadas, donde puedan aprender, convivir y desarrollarse plenamente. Con ‘Juntos Construimos’ estamos demostrando que el trabajo en equipo transforma comunidades y mejora la calidad de vida de las familias chihuahuenses”, expresó.

La legisladora subrayó que invertir en educación y deporte es apostar por el presente y el futuro del estado, ya que son pilares fundamentales para la construcción de una sociedad más justa, participativa y con mayores oportunidades.

“Seguiremos recorriendo colonias, escuchando a la gente y gestionando soluciones concretas. Nuestro compromiso es estar en territorio, atendiendo las necesidades reales y construyendo, junto con la ciudadanía, un mejor Chihuahua para todas y todos”, añadió.

Finalmente, Nancy Frías reiteró que el programa “Juntos Construimos” continuará llegando a más escuelas y colonias, con el objetivo de seguir fortaleciendo la infraestructura educativa, recuperar espacios públicos y promover entornos seguros que impulsen el desarrollo integral de la niñez y juventud chihuahuense.