Impulsan participación ciudadana con nuevos Comités de Vecinos

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, fortalece la organización vecinal como una herramienta clave para fomentar la participación ciudadana y acercar las necesidades de las familias chihuahuenses a la autoridad municipal.

Durante el inicio de 2026, se han conformado 9 Comités de Vecinos en distintas colonias de la ciudad, de los cuales 8 son nuevos y 1 corresponde a renovación, con la participación de 294 ciudadanos de diversos fraccionamientos y colonias.

Esta acción refleja el trabajo coordinado entre la ciudadanía y el Gobierno Municipal, promoviendo el trabajo en equipo y la comunicación directa con las dependencias municipales.

En enero 2026

• Se llevaron a cabo 22 reuniones de seguimiento, atendiendo a 53 personas y dando respuesta a diversas gestiones ciudadanas.

• Se organizaron 2 eventos masivos:

1. Mega Rosca de Reyes, con aproximadamente 5,000 beneficiarios

.2. Rosca de Reyes, con alrededor de 600 beneficiarios.

• Se realizaron 14 recorridos en zonas prioritarias y afectadas por contingencias ambientales, beneficiando a 1,000 ciudadanos.

Los vecinos interesados en formar un Comité de Vecinos pueden iniciar el proceso comunicándose al 072 o al 614 248 00 00, extensiones 6551 y 6536, de lunes a jueves de 8:30 a 15:30 horas y viernes de 8:30 a 14:00 horas.Una vez establecido el contacto, el Departamento de Comités de Vecinos se encarga de:

1. Realizar una reunión informativa explicando las funciones del comité, el proceso de conformación y los canales de comunicación con el Gobierno Municipal.

2. Emitir las convocatorias para la celebración de la Asamblea General.

3. Brindar apoyo en la integración de planillas, con la participación de al menos el 50% más uno de los domicilios de la colonia.

4. Definir la planilla ganadora y gestionar el Acta Constitutiva que acredita formalmente al comité.

Los integrantes del comité acceden a información y actividades de Gobierno Municipal a través de grupos de WhatsApp, donde se comparten contenidos de canales oficiales como la app Marca el Cambio, el Chatbot Hola Vecino, la Red Vecinal y la app Yo Segura, así como convocatorias y avisos sobre programas y servicios como recarpeteo, bacheo, Destilichadero, entre otros.

Es importante destacar que el Departamento de Comités de Vecinos de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación es la única instancia autorizada para conformar estos comités en la ciudad, y todas las gestiones se realizan exclusivamente a través de las mesas directivas de cada colonia.

Para mayor información o aclarar dudas, los interesados pueden comunicarse al 072 o al 614 248 00 00, extensiones 6551 y 6536, o acudir directamente a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, ubicadas sobre la avenida Juárez.