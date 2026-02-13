Nosotros ya cumplimos, toca al “Alcalde de la Corrupción” cumplirle a los juarenses: PAN

La presidenta del PAN Chihuahua, Daniela Álvarez, informó que el adeudo por concepto de impuesto predial en Ciudad Juárez fue saldado en su totalidad, por un monto cercano a los 9.5 millones de pesos, incluyendo lo correspondiente al año 2026.

En rueda de prensa realizada al exterior de la Presidencia Municipal, la dirigente estatal mostró a los medios el recibo oficial de pago emitido por el Gobierno Municipal.

“Hemos cumplido con nuestra palabra ante la comunidad juarense.

Fue un trámite complejo, pero hoy está saldado al 100%” dijo Daniela Álvarez quien recordó que esta deuda se originó cuando Cruz Pérez Cuéllar fue dirigente estatal del PAN.

La dirigente exigió que estos más de 9 millones de pesos sean destinados de inmediato a tapar baches, una de las principales quejas de la ciudadanía juarense ante el evidente deterioro de las calles y no en su campaña adelantada.

Por su parte, Ulises Pacheco, presidente del PAN en Ciudad Juárez, informó que se presentó un oficio en la oficina del Presidente Municipal para solicitar que, en un plazo no mayor a 48 horas, se atiendan 10 baches de gran tamaño ubicados en distintos puntos de la ciudad.

Asimismo, reiteró que estos recursos deben utilizarse para atender las calles y no para cubrir la nómina de familiares del alcalde de la corrupción que actualmente laboran en la administración municipal.

Ambos dirigentes recordaron que las denuncias por presunto nepotismo en el Gobierno de Ciudad Juárez continúan su curso y adelantaron que se contemplan nuevas acciones para evitar que dichas irregularidades queden impunes.Finalmente, Daniela Álvarez anunció que a través de las redes sociales, el PAN estará recibiendo reportes ciudadanos para documentar la ubicación de baches y dar seguimiento puntual a su atención.

En la conferencia estuvieron presentes la diputada local Xóchitl Contreras y el regidor del PAN en el Ayuntamiento de Ciudad Juárez, Alejandro Jiménez.