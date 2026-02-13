Esperamos y cortes de CFE programados en zona rural prevengan apagones en verano: Bonilla

El alcalde Marco Bonilla, fue cuestionado respecto a los cortes programados en el suministro eléctrico en la zona rural del municipio, a lo que dijo forman parte de trabajos preventivos que realizará la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el objetivo de evitar fallas mayores durante la temporada de altas temperaturas.

El edil explicó que, aunque estas interrupciones pueden generar molestias temporales, se notificó con anticipación a los habitantes de las comunidades afectadas. Señaló que él se enteró por mediso de comunicación, pero se dijo, los trabajos buscan reforzar la infraestructura eléctrica para prevenir apagones prolongados como los registrados en años anteriores, ocasionados por la sobrecarga en el consumo de energía durante el verano.

Los cortes están programados para el domingo 15 de febrero de 2026, en un horario aproximado de 08:00 a 16:00 horas.

De acuerdo con la información proporcionada, las zonas que podrían verse afectadas corresponden a 16 poblados rurales del municipio, entre ellos:

El Sauz

División del Norte

Nuevo Delicias

El Peñol

El Faro

Los Sauces

Estación Ojo Laguna

Ejido Cuauhtémoc

Las autoridades indicaron que estas labores requieren desenergizar las líneas eléctricas para garantizar la seguridad del personal técnico que realizará las maniobras, así como mejorar la calidad y continuidad del servicio a largo plazo.