Retira Gobierno Municipal 10 toneladas de vivienda al oriente de la ciudad

Con el objetivo de mantener una buena imagen urbana y evitar los espacios propicios para la proliferación de fauna nociva, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, llevó a cabo el retiro de 10 toneladas de basura del exterior de un domicilio ubicado al oriente de la ciudad.

Lo anterior, luego de ser detectada la acumulación de tiliches y basura al exterior del domicilio ubicado sobre la calle Equus, al oriente de la ciudad, por lo que se procedió al retiro de la misma con maquinaria pesada, así como una cuadrilla manual.

En el lugar fue necesaria la presencia de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) para prevenir algún altercado con el morador de la vivienda.

Es importante mencionar que este tipo de acciones se llevan a cabo de forma periódica y en cada uno de los casos se analiza las situaciones en particulares para su intervención.