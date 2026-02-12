Reforzaron herramientas para dirigirse a la ciudadanía de forma más empática

Amplía Educación proceso de preinscripciones a nivel Básico

En diez días se reporta un avance del 75 por ciento de la meta contemplada

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) anunció la ampliación del proceso de preinscripción hasta el lunes 16 de febrero para estudiantes de nuevo ingreso a los niveles Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria, correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

La dependencia precisó que esta determinación tiene como propósito brindar mayor oportunidad a madres, padres de familia, tutoras y tutores para realizar el respectivo registro.

El trámite puede efectuarse a través de la plataforma del Sistema de Información Educativa (SIE): sie.chihuahua.gob.mx/publico/, o bien, mediante apoyo directo en algún plantel educativo.

El subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga Amado, destacó la importancia de este procedimiento, ya que garantiza una planeación adecuada en beneficio del alumnado que comenzará una nueva etapa académica.

Señaló que el sistema se mantendrá abierto todo el fin de semana y cerrará el lunes por la noche, a fin de remitir la información a la Secretaría de Educación Pública (SEP), instancia encargada de establecer los parámetros de organización para el próximo ciclo escolar.

Agregó que, a diez días de haberse iniciado el preregistro, el pasado 3 de febrero, se reporta un avance general del 75 por ciento de la meta contemplada desde la apertura de la plataforma.

Los resultados de las preinscripciones en Educación Básica se publicarán a partir del 3 de julio; posteriormente, cada plantel llevará a cabo el proceso de inscripción y la recepción de la documentación correspondiente de cada educando.