Avanza construcción de Paso Superior en carretera Aldama y avenida Fuerza Aérea

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, registra un avance del 32% en la construcción del Paso Superior en la carretera Chihuahua-Aldama y avenida Fuerza Aérea, una obra pensada para brindar mayor seguridad y mejor movilidad a las familias que transitan diariamente por esta zona.

Esta infraestructura permitirá reducir tiempos de traslado, ordenar el flujo vehicular y disminuir riesgos en uno de los cruces con mayor afluencia de la ciudad, beneficiando a más de 350 mil chihuahuenses que diariamente circulan por este punto para acudir a sus hogares, escuelas y centros de trabajo.

Actualmente, los avances incluyen la colocación de 548 de las 575 escamas de tierra armada en las rampas, el colado de columnas y glorieta, así como trabajos de cableado de media tensión. El proyecto contempla una inversión de 148.8 millones de pesos, destinada a fortalecer la seguridad vial y mejorar el entorno urbano.

Se exhorta a la ciudadanía a respetar los señalamientos preventivos y atender los cambios temporales en la circulación, priorizando la seguridad de peatones, automovilistas y trabajadores.

El Gobierno Municipal agradece la comprensión y el respaldo de las y los vecinos durante el desarrollo de la obra, reiterando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.