Capacita Municipio a periodistas y comunicadores en temas de salud mental

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), concluyó el curso “Cambiemos la Narrativa”, donde se capacitó a medios de comunicación en temas de salud mental en apoyo a la información que difunden a la ciudadanía.

En colaboración con la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno Municipal y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), se entregaron reconocimientos a quienes fueron parte de las cuatro sesiones que duró la capacitación donde aprendieron cómo dirigirse al público en temas de suicidio o situaciones emocionales desde sus notas periodísticas.

Al tomar la palabra, el director del IMPAS, Luis Arrieta, reconoció la participación activa y apertura de cada periodista, comunicador y profesional de los medios que decidió para formar parte de este proceso.

“Su labor tiene un alcance enorme y, con ella, una gran oportunidad: contribuir a que Chihuahua sea una comunidad mejor informada, más empática y más consciente del cuidado de la salud mental”, expresó Arrieta Trevizo.

El objetivo de “Cambiemos la Narrativa” fue fortalecer las herramientas de comunicadores para abordar de manera más empática y responsable dichos temas, reconociendo el impacto que el lenguaje y el enfoque informativo pueden tener en la comunidad.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la salud mental de las y los chihuahuenses, además de reconocer la comunicación como elemento clave para el cuidado colectivo.